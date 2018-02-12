Mağusa-Lefkoşa anayolundaki kazada Menekşeli ağır yaralandı
Araca sıkıştı!
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Kaza sonucu araçta sıkışan 33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli ağır yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza saat 17.00 sıralarında yaşandı.
Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, Kadir Demirel, yönetimindeki MF 331 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Turunçlu kavşağı yakınlarına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Demirel, orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek, karşı istikametten gelen 33 yaşındaki Hüseyin Menekşeli yönetimindeki PU 568 plakalı salon araç ile çarpıştı.
Kaza sonucu araçta sıkışan ve yaralanan Hüseyin Menekşeli, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
Etiketler : trafik kazası, Hüseyin Menekşeli
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