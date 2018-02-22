MAĞUSA LİMANI'NDA HIRSIZLIK!

Gazimağusa Limanı’ndan 6 bin paket sigara çalan 34 yaşındaki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay dün 16.45 ile 20.00 saatleri arasında Gazimağusa Limanı gümrük sahası içinde oldu. 34 yaşındaki H.K. (E) bir şirkete ait konteynerin kapısındaki mührü kasten ve kanunsuz olarak kırarak buradan muhtelif markalarda 6 bin paket sigara çaldı.

Söz konusu kişi tutuklandı.