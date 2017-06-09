Lefkoşa18 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MAĞUSA'DA 20 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!
MAĞUSA'DA 20 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!

MAĞUSA'DA 20 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!

1 kişi tutuklandı!

A+A-

GAZİMAĞUSA’DA TUTUKLAMA

Gazimağusa’da dün gece O.W.M.A’nın (E-20) evinde polisin yaptığı aramada, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım içilmiş bir sarma sigara, iki öğütücü, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir bong, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bu haber toplam 4286 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.