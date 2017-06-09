MAĞUSA'DA 20 YAŞINDA BİR GENÇ TUTUKLANDI!
1 kişi tutuklandı!
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GAZİMAĞUSA’DA TUTUKLAMA
Gazimağusa’da dün gece O.W.M.A’nın (E-20) evinde polisin yaptığı aramada, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarım içilmiş bir sarma sigara, iki öğütücü, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir bong, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
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Etiketler : Gazimağusa, uyuşturucu, tutuklama
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