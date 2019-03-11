MAĞUSA'DA ARAÇ YANGINI!

MHA'da yer alan hbaere göre; Gazimağusa’da dün Erdal Şahin’e ait ikametgahının garaj kısmında park halinde bulunan Kadir Can Çolakoğlu’na ait kazalı durumdaki salon araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.