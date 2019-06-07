MAĞUSA'DA ARAMA!

Girne'de dün meydana gelen kuyumcu soygunu ile ilgili altın aramaları Mağusa'da yoğunlaştı. Soyguncuların dün en son Mağusa'da görülmesinin üzerine dünden itibaren aramalarını Mağusa'da sürdüren polis ekipleri şu sıralarda Gülseren Askeri Gazinonun yanında bulunan deniz sahilinde ve ağaçlık alanda dedektör yardımı ile içi altın dolu çantayı arıyor. Arama çalışmalarına az sonra Özel Harekatın da katılacağı öğrenildi.