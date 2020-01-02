MAĞUSA'DA İŞ YERİ YANGINI!

Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde bugün sabahın ilk saatlerinde bir iş yerinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gazimağusa’da küçük sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Tözün Kuru Temizleme isimli iş yerinin ön avlusu içerisinde bugün saat 03.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen bir nedenden çıkan yangın sonucu avlu içerisinde bulunan 20 adet demir kasa içerisinde muhafaza edilen muhtelif çarşaf ve havlular yanarak kullanılmaz hale gelirken, 6 adet 1x3m abatlarında plastikten mamül duvar paneli ve bir adet alüminyum pencere ısıdan eriyerek zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.