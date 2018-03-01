MAĞUSA'DA KAZA!
6 kişi ölümden döndü!
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Gazimağusa DAÜ çemberinde 3 araç çarpıştı. Kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Ahmet Mesut, yönetimindeki salon araç ile Tantura Kavşağı diye bilinen kavşakta sığınmalı çemberde araçlara öncelik hakkı vermemesi nedeniyle İbrahim Bezgin yönetimindeki tır aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan tır araç kavşak ağzında bekleyen İsmail Saygılı yönetimindeki salon araca çarptı.
Kaza sonucu İsmail Saygılı , İrfan Meteci, Ahmet Mesut, Faries Zavein, Tareg Mahmut Ahme Alsahi ve Emran Arar hafif yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Polisin soruşturması devam ediyor
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