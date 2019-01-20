Mağusa’da korkutan kaza!

Yeni Bakış Gazetesinde yer alan habere göre: Mağusa, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bugün öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan GG 432 plakalı araç, park halinde duran JM 238 ve LR 400 plakalı araçlara çarptı. GG 432 plakalı aracın sürücüsü yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.