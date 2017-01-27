MAĞUSA'DA ÖĞRETMEN TACİZİ!

Gazimağusa’da iki erkek öğrencisine, Facebook ve Messenger üzerinden, cinsel içerikli mesaj atmakla suçlanan kuaförlük öğretmeni M.Ç., ileride yargılanmak üzere dün teminata bağlanarak serbest bırakıldı

Sedef BOŞNAK

Gazimağusa Meslek Lisesi'nde kuaförlük dersleri veren M.Ç., isimli öğretmenin 2014, 2015 ve 2016 yılları içerisinde, iki erkek öğrencisine Facebook ve Messenger üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz ettiği, ayrıca herkesin gözleri önünde de rahatsız edici bir şekilde saçlarını okşayıp, ilgi göstermek suretiyle de cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Taciz edilen öğrencilerin durumu arkadaşlarına aktarmasıyla konunun okuldaki diğer öğretmenlerin bilgisine geldiği ve M.Ç.’nin Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından 2016 yılının Aralık ayında açığa alındığı belirtildi.

Olayı 13 Ocak’tan beridir titizlikle araştırıp soruşturan polis, aleyhindeki suçlamaları reddeden M.Ç.’nin evinde arama yaptı ve bulduğu 2 adet cep telefonunu, 1 adet bilgisayarı, 1 adet IPAD’i incelenmek üzere emare aldı.

İki çocuk babası olan M.Ç., dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhindeki suçlardan ileride yargılanmak üzere 10 bin TL nakdi teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Öğrenciler arkadaşlarına anlattı

Dünkü teminat duruşmasında, meselenin tahkikat sorumlusu olan ve Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan İbrahim Çangaroğlu, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Serhan Bundak’ın sorularını yanıtladı.

Yeminli şahadet veren tanık polis İbrahim Çangaroğlu, zanlının, 2014, 2015 ve 2016 yılları içerisinde, 16 yaşındaki Y.U. ve 19 yaşındaki M.K. isimli öğrencilerine Facebook ve Messenger üzerinden birçok kez cinsel içerikli mesaj atarak cinsel taciz suçu işlediğini söyledi.

İbrahim Çangaroğlu, zanlının, aynı tarihlerde, okulda, birçok kez, rahatsız edici şekilde herkesin gözü önünde, bahse konu öğrencilerinin saçlarını okşayarak, adı edilen öğrencilere ilgi göstermek suretiyle cinsel saldırı suçu işlediğine de dikkat çekti.

Müştekilerin durumu arkadaşlarına aktarması sonucu okuldaki diğer öğretmenlerin bilgisine gelen olayın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na aktarıldığını kaydeden tanık polis, bakanlığın konuyla ilgili soruşturma başlattığına değindi ve savcılığın görüşüyle olayın 13 Ocak 2017’de polise bildirildiğini anlattı.

Aldıkları bilgi ışığında soruşturma başlattıklarını kaydeden tanık polis, müştekilerden ve birçok tanıktan ifade aldıklarını ve zanlının evinde arama yaptıklarından söz ederek, konu evden incelenmek üzere 2 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 1 adet IPAD aldıklarını belirtti.

Meseleyle ilgili titiz bir şekilde sürdürdüğü soruşturmasını tamamladığını kaydeden polis, mahkemeden, tahkikatına etki etme olasılığı bulunmayan zanlı aleyhine uygun bir teminat talep etti.

Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla, huzurundaki şahadeti ve beyanları tezekkür ederek, ilk nazarda suçla bağlantısı olduğuna inandığı zanlıyı, davaları sonuçlanıncaya değin, 10 bin TL nakdi teminata bağlayarak serbest bıraktı.

Yargıç, ayrıca, davaları sonuçlanıncaya değin KKTC dışına çıkmaktan men ettiği zanlı lehine, KKTC vatandaşı 2 kefilin de 50’şer bin TL’lik kefalet senedi imza etmesini istedi.

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