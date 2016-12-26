MAĞUSA'DA PKK OPERASYONU!

Terör örgütü PKK'nin 6 sempatizan tutuklandı.Kaynak: Mağusa’da terör operasyonu!

Gamze Pir Baykur

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Mirillo Apartmanı Daire 5’e düzenledikleri operasyonda yasa dışı örgüte ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar, YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden bayraklar, Abdullah Öcalan ile terör örgütüne ait bazı militan resimleri ve KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet kitap ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak Mehmet Gül, Reşit Dolay, Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır isimli 6 terör sempatizanı ise tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Yasa dışı cemiyeti savunma ve teşvik” ve “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Mehmet Gül ile “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulundurma” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Reşit Dolay, Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bayraklar, resimler ve kitap bulundu

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 24 Aralık tarihinde alınan bir bilgide KKTC’de çalışma izini ile bulunan TC uyruklu zanlı Mehmet Gül ile Reşit Dolay’ın ve yine KKTC’de turist olarak bulunan TC uyruklu zanlı Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır’ın kalmakta oldukları Mirillo Apartmanı Kat 2 No 5 adresinde “Yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayınlar bulunduğunun” öğrenildiğini söyledi. Alınan bilgi üzerine polis ekibince konu evde arama yapıldığını belirten Türe, salonda asılı vaziyette olan Yasadışı Cemiyet YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden 2 adet bayrak, 2 adet çerçeve içerisinde ve 3 adet de karton üzerine yapıştırılmış Abdullah Öcalan ve YPG terör örgütüne ait bazı militan resimleri, yatak odasında bulunan dolap içerisinde KKTC’de yayınlanması ve tasarruf edilmesi yasak olan 1 adet Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu isimli bandrolsüz kitap bulunarak emare alındığını açıkladı.

Terör örgütü sempatizanı olduklarını itiraf ettiler

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı Mehmet Gül, Reşit Dolay, Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır’ın ayni gün ileri işlem için Adli Şube Amirliğine getirildiğini söyledi. Zanlı Mehmet Gül’ün, mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini belirten Türe, zanlı Gül’ün ifadesinde KKTC Bakanlar Kurulunca terör örgütü ilan edilmiş olan YPG ve YPJ terör örgütlerine sempati duyduğunu, konu evin kendisine ait olduğunu ve evde salonda asılı vaziyette tespit edilen YPG, YPJ ve PKK örgütlerini sembolize eden 2 adet bayrak, 2 adet çerçeve içerisinde ve 3 adet de karton üzerine yapıştırılmış bazı militan resimlerinin kendisine ait olduğunu kabul ettiğini açıkladı.

Türe, zanlı Reşit Dolay’da gönüllü ifade vererek dolap içerisinde gizlenmiş vaziyette tespit edilen 1 adet Kürdistan Yurtsever Devrimci Gençlik Manifestosu isimli bandrolsüz kitabın kendisine ait olduğunu ve konu kitabı zanlı Mehmet Gül’den 20 TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini belirterek, zanlı Dolay’ın ifadesinde ayrıca zanlı Gül’ün sayir zamanlar içerisinde YPG, YPJ ve PKK örgütlerinin Kürt halkının haklarını savunan, Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden örgütler olduğunu, bu örgütlerin burada yapılan eylemlerine destek vermeleri gerektiği yönünde konuşmalar yaptığını ifade ettiğini açıkladı. Ayni şekilde zanlı Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır’ın da gönüllü ifade verdiklerini belirten Türe, evlerinde bulunan yasa dışı örgütlere ait olan emarelerin zanlı Mehmet Gül ile Reşit Dolay’a ait olduğunu, zanlı Gül’ün sayir zamanlar içerisinde yasa dışı olan YPG ve YPJ örgütleri ve bu örgütlerin faaliyetleri hakkında konuşarak bu örgütleri savunduğu ve burada yapılan eylemlere katılmaları yönünde kendilerinden yardım istediğini ifade ettiklerini açıkladı.

Emarelerin KKTC’ye nasıl getirildiği araştırılıyor

Polis Memuru Mahir Türe, zanlıların evlerinde bulunan emarelerin KKTC’ye nasıl getirildiğine yönelik soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, zanlıların tasarruflarında bulunan cep telefonları incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Türe, ayrıca zanlıların KKTC’de bağlantılarının olduğuna inanıldığını ve bu konunun da araştırılması gerektiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, tüm zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün tutuklu kalacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Yargıcı Seran Bensen, zanlı Mehmet Gül, Reşit Dolay, Hasan Hasar, Mehmet Ataç, Casım Şahin ve Mehmet Colayır’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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