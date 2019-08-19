MAĞUSA'DA SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ!

KTİMB Yönetim Kurulu üyesi ve alt yapı uzmanı Mimar Erdoğan Bekiroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yetkilileri uyararak, Mağusa göletlerine arıtılmadan kanalizasyon suyu döküldüğünü aktardı.



Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği üyesi ve alt yapı uzmanı Mimar Bekiroğlu, Mağusa göletlerine arıtılmadan kanalizasyon suyu akıtıldığını ve bu yüzden salgın hastalık tehlikesi olduğu hakkında daha önce uyarılarda bulunduğunu fakat kimsenin bir önlem almadığına dikkat çekti.



Bekiroğlu yaptığı paylaşımla yetkilileri uyararak, Mağusa göletlerine arıtılmadan kanalizasyon suyu akıtıldığını ve bu yüzden salgın hastalık tehlikesi olduğuna dikkat çekti.



Kimsenin bu konuda önlem almadığını, daha önce Mağusa halkını ve yetkililerini uyardığını belirten Bekiroğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:



“Mağusa göletlerine arıtılmadan kanalizasyon suyu akıtılıyor, salgın hastalık tehlikesi var diye daha önce Mağusa halkını uyarmıştım. Maalesef kimse bir önlem almadı hâlâ daha akıtılıyor. Batı Nil Virüsü salgını teğet geçti, suçu da göçmen kuşlara attık. Ama salgın hastalık tehlikesi geçmedi yine olacak. Nerden geldi diye araştırmayın, önlem alınmazsa sebebi belli. Bu konuya daha çok dikkat çekmek için atık suyun göletlere nereden verildiğini de ekteki google haritadan anlatmak istedim.



Kanalizasyon sistemi için görüşlerimi birçok platformda anlattım ve yazdım. Yeniden aynı şeylerden bahsetmeyeceğim. Bazı arkadaşlarım bana bu görüşlerimden dolayı darıldı. AB yetkilileri beni taraf olmakla suçladı. Evet, tarafım Mağusa'nın güzelliğine tarafım, güzel kalması için tarafım, halk sağlığı için tarafım. Şimdi bahsedeceğim de onların öngörülerinde olmayan ama daha önce anlattıklarımdan daha da büyük tehlike. Ayluga Göleti’nden Maraş’ta ki üretimde kullanılan su kuyularını besleyen, göletteki suyu Maraş’a taşıyan İngiliz döneminde inşa edilmiş su kanalı var.



Kontrolsüz arıtılmadan verilen kanalizasyon suyu dışında her gün Ayluga Göleti’ne düzenli olarak 6.500 ton arıtılmış su verilmekte. Bu iki su, gölet havzasında karışıyor ve arıtma tesisinden gelen suyun artırılmasının bir anlamı kalmıyor. Bu göletler yaz olmasına rağmen bu su ile dolu. Kış geliyor yağan yağmurların da bu göletlere toplanacak ve su seviyesi yükselecek. İşte o dönemde yükselen su seviyesi İngiliz zamanı yapılan bu kanala girerse Maraş’a kadar gidecek. Maraş’ta üretimde kullanılan kuyuların tümüne karışacak. Gerisini hayal bile etmek istemiyorum. Bakın buradan tüm yetkililer yalvarıyorum artık bu işe bir çözüm üretin. Üretemezseniz de artık bu işi bırakın. Bu iş şaka değil.”