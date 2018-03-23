MAĞUSA'DA TIR PARKI İÇERİSİNDE...

Kanunsuz uyuşturucu madde(sentetik cannabinoid)tasarrufu



Gazimağusa’da, bir tır parkı içerisinde, O.Ö.(E-58)’nün kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan arama, yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunmuştur. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada Güvercinlik’te bir arazide gizlenmiş bir şekilde 45 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde daha bulunmuş olup, adı edilen ve mesele ile ilgisi görülen Ü.A. (E-46), Ş.A. (K-46) ve M.Ş. (K-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.