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MAĞUSA'DA TIR PARKI İÇERİSİNDE...

MAĞUSA'DA TIR PARKI İÇERİSİNDE...

3 kişi tutuklandı!

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Kanunsuz uyuşturucu madde(sentetik cannabinoid)tasarrufu


Gazimağusa’da, bir tır parkı içerisinde, O.Ö.(E-58)’nün kullanımında bulunan araçta polis tarafından  yapılan arama, yaklaşık 4 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunmuştur. Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada Güvercinlik’te bir arazide gizlenmiş bir şekilde 45 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde daha bulunmuş olup, adı edilen ve  mesele ile ilgisi görülen Ü.A. (E-46), Ş.A. (K-46) ve M.Ş. (K-19) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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