MAĞUSA'DA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11:00 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Emine Seven (K-64), yönetimindeki LS 796 plakalı salon araç ile Baykal çemberinden, sulu çember istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada aynı istikamete doğru seyreden Mustafa Onbaşı (E-85) yönetimindeki CG 718 plakalı motosiklete aracının sol yan kısmı ile temas etmesi sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Mustafa Onbaşı kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.