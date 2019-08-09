MAĞUSA'DAN İSKELE'YE UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da başlayıp İskele’ye uzanan uyuşturucu operasyonunda 7,5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi

Mağusa’da başlayıp İskele’ye uzanan uyuşturucu operasyonunda 7,5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı. Mohammadreza M. Jazani’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrenen narkotik ekipleri, tespit ettikleri Jazani’nin tasarrufunda

2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdi.

Zanlı Jazani’nin ifadesinden yola çıkan narkotik ekipleri mesele ile bağlantısı olan Ali Mir Ashrafi ile Pouriam Mohammad’ı da tespit ederek tutukladı. “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Jazani, Ashrafi ve Mohammad aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edilirken, mesele ile ilgili olarak 1 kişi daha aranıyor.

Çorap söküğü gibi arkası geldi

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 7 Ağustos 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Mohammadreza M. Jazani’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Aynı gün zanlı Jazani’nin kullanımındaki araçla tespit edilerek alıkonulduğunu belirten Kavaz, konu araçta arama yapıldığını söyledi.

Kavaz, zanlı Jazani’nin aracında yapılan aramada 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve zanlı Jazani’nin tutuklandığını açıkladı. Zanlı Jazani’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Kavaz, ifadesinde konu maddeleri zanlı Ali Mir Ashrafi’den temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Kavaz, zanlı Ashrafi’nin

8 Ağustos 2019 tarihinde İskele’deki evinde tespit edildiğini söyleyerek, evinde arama yapıldığını belirtti. Kavaz, zanlı Ashrafi’nin evinde yapılan aramada 5 adet sigara halinde 3,5 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yine aynı yerde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan, ayrıca zanlı Ashrafi’nin cep telefonunda da fotoğrafı bulunan hassas terazi tespit edildiğini açıkladı.

Zanlı Ashrafi, konu maddeleri zanlı Mohammad’dan aldığını itiraf etti

Polis Memuru Mustafa Kavaz, zanlı Ali Mir Ashrafi’nin gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirtti.

Zanlı Ashrafi’nin gönüllü ifadesinde konu maddelerin bir kısmını zanlı Pouriam Mohammad’dan aldığını, bir kısmını ise ismen tespit edilen ve şu anda aranan 1 kişiden aldığını itiraf ettiğini belirten Kavaz, zanlı Mohammad’ın da tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Kavaz, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın Mağusa ve İskele bölgesinde devam ettiğini ifade ederek zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun, zanlı Mohammadreza Jazani, Ali Mir Ashrafi ve Pouriam Mohammad’ın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.