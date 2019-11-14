MAĞUSA'YI ÜZEN ÖLÜM!

Gazimağusa’nın tanınmış isimlerinden Tünay İrfanoğlu yaşamını yitirdi



Gazimağusa’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden Emekli Gümrük Dairesi Personeli 73 yaşındaki Tünay İrfanoğlu, tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde önceki akşam hayata gözlerini yumdu. İrfanoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nde yıllarca emek vermiş ve eski Parti Meclis Üyesiydi. İrfanoğlu’nun cenazesi bugün Lala Mustafa Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Kabristanlığına defnedilecek. Öte yandan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, Tünay İrfanoğlu’nun ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tatar mesajında şöyle dedi: “Uzun yıllar partimiz yetkili organlarında çeşitli görevler yapan Gazimağusa’nın sevilen, tanınmış isimlerinden sevgili ağabeyimiz Tünay İrfanoğlu’nun ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine, sevenlerine, UBP camiasına başsağlığı dilerim” TAÇOY Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da İrfanoğlu’nun ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taçoy’un paylaşımı şöyle: “Bazı acıların tarifi olmadığı gibi, bazı kayıpların da yeri doldurulamamaktadır. Ve bazı alınan haberler de bizleri derinden yaralamaktadır. İşte o kayıplardan bir isim daha… Gazimağusa’nın tanınmış ve sevilen isimlerinden, Partimize yıllarca, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan emek vermiş Parti Meclis Üyemiz Sayın Tünay İrfanoğlu’nun hayatını kaybettiği haberini üzülerek almış bulunmaktayız. Her zaman, enerjisi, güvenilir kişiliği, yardımseverliği ile hatırlayacağımız Tünay abimize Allahtan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına baş sağlığı ve sabır dileriz.”



