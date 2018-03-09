“Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi” eylem yaptı

Yenişehir Bölgesi’nde Maliye Bakanlığı Rezervinde olduğu söylenen arazinin Mediterranean Master Education Services Ltd.’e ‘rezerv’ edildiği resmi makamlarca açıklandı.

Fehime ALASYA

Yenişehir Bölgesi’nde yıllardır boş olan ve Maliye Bakanlığı Rezervinde olduğu söylenen arazinin Mediterranean Master Education Services Ltd.’e ‘rezerv’ edildiği açıklandı. Resmi makamlarca açıklanan bilgide, ‘rezerv’ edilen arazide yurt yapımı için proje maksatlı ön çalışmalara başlandığı doğrulanırken, bölge halkı ayaklandı.

Lefkoşa’da Yenişehir bölgesindeki Şht. Biray Mustafa Sokak sakinleri, sokaklarında bulunan ve rezerv arazi olduğu belirtilen yere 8 katlı ve iki bloklu bir öğrenci yurdu inşa edileceği yönünde başlatılmak istenilen çalışmalara karşı çıktı.

Dün sabah bölgeye giderek çalışmalar için girişim başlatan ekipleri engellemek isteyen bölge sakinleri, ‘arabam bozuldu’ bahanesiyle aracını araziye girilen alana koyarak girişi kapattı.

Bölge sakinleri uzun yıllardır Anadolu Ajans’ı Kuzey Kıbrıs bürosunun kullanımında olan hali arazinin 2014 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile geri alındığı ve Maliye Bakanlığı’na devredildiğini, ardından ise Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın kızı ve oğlunun adına kayıtlı olduğu belirtilen Mediterranean Master Education Services Ltd.’e devredildiğini ileri sürdü.

Devlet Emlak bölümüne bağlı ekiplerin, dün sabah, arazide zemin etüdü çalışması yapacağı gerekçesiyle mahalle sakinleri ayaklandı.

Çalışmayı yapacak olan ekipleri engelleyen bir grup bölge sakini, uygulamaların yasal zeminde olmadığını belirten mahalle sakinleri, bölgeye yapılmak istenilen 8 katlı 2 blok yurt projesine karşı çıktı.

Projenin ihalesiz olarak Mediterranean Master Education Services Ltd. şirketine verildiğini belirten bölge sakinleri, 21 Ocak tarihinde de mahallede eylem yapmış, projeyi pankartlarla protesto etmişti. Öte yandan söz konusu Mediterranean Master Education Services Ltd. Direktörlerinden Rauf Denktaş, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada tüm prosedürlerin yasal zeminde gerçekleştirildiğini kaydetti.

İlgili makamlar “Yasal prosedürde sıkıntı yok”

Öte yandan Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, yasal prosedürde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek, söz konusu arazinin Mediterranean Master Education Services Ltd’e kiralanmadığını ancak ‘rezerv’ edildiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Pınar, ilgili şirketle şu an için herhangi bir kira sözleşmesinin yapılmadığını da aktardı.

Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa bölgesi İmar Bölüm Sorumlusu Emine Azimli ise projeye Şubat 2017’de planlama onayı verildiğini, çalışmaların inşaat ruhsatı alınmasının ardından başlayacağını kaydetti.

Azimli, bölgede yapılmak istenen yurt projesine yönelik Eğitim Bakanlığı, Çevre Dairesi, Çalışma Bakanlığı, İtfaiye Dairesi ve ilgili belediyeden görüşlerin alındığını da aktardı.

Bölge halkı ‘ara emri’ almaya hazırlanıyor

“Mahalleye yurt yapılması halinde öğrenci nüfusunun, oradaki sakin yaşantıyı olumsuz etkileyeceğini savunan bölge sakinleri, takip edilen prosedürlerde ‘gayri yasallık’ olduğunu ileri sürdü.

Özellikle bölgedeki sakin yaşamın bozulacağını ön gören mahalle sakinleri, doğacak olan park sorunu yüzünden endişe duyuyor.

Dün akşamüzeri söz konusu arazide pankartlı protesto yapan bölge sakinleri, bu süreçte üç noktada yasa ihlali yapıldığına dikkat çekerek, ara emri için hemen girişimde bulunacaklarını belirttiler. “Burayı kiralayan Maliye Bakanı, yetki onda, kiraladığı şirket ise birinci dereceden akrabası” diyen bölge sakinleri, yasal prosedürlerin yerine getirilmeden bunun yapıldığına vurgu yaptı.

Eylemciler, üzerinde “Mahalleme dokunma”, “Mahallemizde 8 katlı yurt istemiyoruz”, “Her şey rant değil”, “Mahallemizden göç etmek istemiyoruz”, “Sakin yaşantımıza müdahale etmeyin”, “3 nesildir buradayız bizi yerimizden etmeyin” yazılı pankartlar taşıdı.

Dün akşamüzeri yapılan protestoda şu noktalar ön plana çıkarıldı:

“Üç yasa burada ihlal edildi, birincisi, imar yasası. Burada B Tipi gelişmeye göre çet raporu alınması, mahallelinin katılım süreci olması gerek. Bunu yapmadılar.

Bu arazinin üzerine ne yapılması gerektiği asılmalıydı.

İkinci ihlal ise rezerv olarak tutulan araziler eşdeğercilere verilebilir. 43 yıldır bu eşdeğerciler bitti diye mi bakanlıktan birinci dereceden akrabalarına verildi?

Üçüncü ihlal ise kamu ihale yasasına göre devletin her türlü kiralama veya satma durumlarını kamu ihale yasasına göre yapmalı. En yüksek fiyatı verenin alması gerek.

Burayı kiralayan Maliye Bakanı, yetki onda, kiraladığı şirket ise birinci dereceden akrabası, Gülizar Dedezade Denktaş…

Biz bu üç yasa ihlali için ara emri almaya çalışıyoruz.”

Mediterranean Master Education Services Ltd. Direktörlerinden Rauf Denktaş:

“Yasal olmayan hiçbir şey yoktur”

“Yasal olmayan hiçbir şey yoktur, doğrudur orada bir yurt projesi vardır. Rauf Denktaş Üniversitesi, oraya gerekli tüm izin ve görüşleri alarak bir yurt projesi yapacaktır. Zemin etüdü için çalışmalar başlatıldı fakat engelle karşılaştılar. Bir tartışma yaşanmadı diye biliyorum.

Bu herkesin yaptığı gibi yapılan bir çalışmadır, tüm izinleri alınmıştır, yasal bir yatırım yapılacak, yatırım yapılmasına karşıysalar eğer bununla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim.

Bölge sakinlerinin huzuru kaçacak iddiaları var fakat bu bize özel bir şey değil.

Orası ticari bir bölgedir, bizden önce de açılan iş yerleri vardır, bu şehir planlama uygun gördüğü bir projedir. Yapabileceğimiz söylendi diye yapıyoruz. Belediye, Şehir Planlama Dairesi, itfaiye ve Eğitim Bakanlığı'ndan görüş alınarak yapılmış bir projedir. Biz bu maliyetli yatırımı yaptık, üniversitemiz için de ihtiyaç olan bir projedir ve bölgeye zarar verecek bir şey değildir.

Burası bize çoktan rezerv edildi, projeler tamamlanıyor, sonuna gelindi. Orada yasal olmayan hiçbir şey yoktur.”

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar:

“Kira değil, rezerv…”

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürü Eralp Münür Pınar, söz konusu arazinin Mediterranean Master Education Services Ltd’e kiralanmadığını ancak ‘rezerv’ edildiğini söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Pınar, ilgili şirketle şu an için herhangi bir kira sözleşmesinin yapılmadığını da aktardı.

Söz konusu projenin Mimar ve Mühendisler Odası’ndan vize alabilmesi için bölgede zemin etüdü çalışması yapılması gerektiğini ifade eden Pınar, gerekli izinlerin alınması halinde mukavemet imzalanacağını açıkladı.

Pınar, yasal prosedürde herhangi bir sıkıntı olmadığını da belirterek,“Bölgede yapılacak çalışmaya mahalle sakini mi karar verecek?” diye sordu.

Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa bölgesi İmar Bölüm Sorumlusu Emine Azimli:

Planlama onayı Şubat 2017’de alındı

Öte yandan Şehir Planlama Dairesi Lefkoşa bölgesi İmar Bölüm Sorumlusu Emine Azimli de projeye Şubat 2017’de planlama onayı verildiğini açıkladı, çalışmaların inşaat ruhsatı alınmasının ardından başlayacağını kaydetti.

Azimli, bölgede yapılmak istenen yurt projesine yönelik Eğitim Bakanlığı, Çevre Dairesi, Çalışma Bakanlığı, İtfaiye Dairesi ve ilgili belediyeden görüşlerin alındığını da aktardı.

“Malın kimin olduğu önemli değildir. Mülkiyet el değiştirebilir, biz parselin haklarına bakıyoruz… Yasal prosedür üzerinde duruyoruz” diyen Azimli, bölgede 12 kata kadar inşaat yapılabileceğini söyledi.

Azimli, planlama onayı sonrasında projenin Mimar ve Mühendisler Odası’ndan vize alması gerektiğini, inşaat ruhsatı alınmasının ardından çalışmaların başlayacağını belirtti.

BÖLGE SAKİNLERİ NE DEDİ?

Engin Anıl: “Öğrenci nüfusu mahallemize gelirse buradaki sakin yaşantımızı etkileyecek, huzurumuz kaçacak”

“Kısa bir dönem önce yıllardır boş olan bu alanın Serdar Denktaş’ın ailesine, yurt yapılmak üzere tahsis edildiğini öğrendik. Burası daha önceden Maliye Bakanlığı’na devredilmiş bir araziydi. Anadolu Ajansı’na aitti fakat alınıp Maliye Bakanlığı’na devredildi. Mediterranean Master Education Services Ltd. Kermiya Bölgesi’ndeki üniversite için kurulan bu şirket Serdar Denktaş’ın kızı ve oğluna aittir. Bakanlıktan kendi ailesine bunu verdi. Buraya kendi kuracakları üniversitenin yurdunu yapacaklarmış. Buraya 2 bolktan oluşan, 8’er katlı yurt yapılacak diye duyduk, projesi de hazırmış. Bu yüzlerce öğrenci anlamına geliyor. Bu cadde böyle bir projeyi kaldırmaz. Buradaki apartmanların araç park yeri nerede olacak? Bodrumda olacak deniliyor ama bu hep sözde kalıyor. Çamaşırhane olarak ya da farklı bir amaç için kullanılıyor ve park yeri yapılmıyor.

Üstelik bu öğrenci nüfusu mahallemize gelirse buradaki sakin yaşantımızı etkileyecek, huzurumuz kaçacak. Burası köklü ailelerin göçmen gelerek, uzun yıllardır yaşadığı bir mahalledir.

Bölgede olan bazı sakinler, Dereboyu gibi işlek ve gürültülü bir caddeden kaçarak bölgeye gelip yerleşti, bu tarz çok insan var.

Buradaki öğrenci potansiyeli baskısı ve beraberinde getirdiği sorunlarla mahalle sakinlerinin sakin yaşamını etkileyecek.

İyi İdare Yasası Çerçevesinde bu mahalleden hiç kimseye herhangi bir şey sormadılar. Mahalle sakinlerinin görüşünün de alınması gerekiyor. Bu Protokol Devlet Emlak Malzeme tarafından yapılmıştır, burası Rezerv Arazidir ve bu araziler önce hak sahiplerine verilmesi gerekir. Kamu İhale Yasası’na göre de ihaleye çıkması gerekirdi.

Onay alırken de ‘yurt’ diye izin aldılar, açıklama ve detay yok.”

Cemile Çakır: “Yapılanlarda gayri yasallık var. Bölge sakinlerinden hiç görüş alınıp, planlama onayına sunulmadı”

“Ben buraya yurt yapılacağı için şiddetle karşıyım. Ben yaşlı, emekli bir memurum ve rahat bir yaşam sürmek istiyorum. İki kez göçmen olmuş bir insanım, bir daha yerimden göçmek istemiyorum. Yurt ile birçok öğrenci bu bölgeye gelecek, günümüzdeki öğrenci kitlesi de belli, burada huzurumuz kaçacak diye korkuyoruz. Burası Rezerv arazidir, öncelikle burasıyla sınırı olan insanlarla konuşulmalıydı. Biz yıllardır buradayız kimse burayı kapayım diye düşünüp harekete geçmedi, burada yıllardır yaşayan halkın görüşü de alınmalıydı.

Yapılanlarda gayri yasallık var. Bölge sakinlerinden hiç görüş alınıp, planlama onayına sunulmadı. Yapılacak olan gelişmeler arazinin üzerine asılmadı. Asılmalı ki herkes görsün, itirazı olan itiraz etsin. Bunlar hiç yapılmadı, neden?

Biz mahallemizde gelişmeye karşı değiliz ama yasaları uygulasınlar, bizim de görüşümüzü alsınlar. Burayı Maliye Bakanı’nın birinci derece yakınlarına rezerv olarak ayırdılar.”

Rasiha Cahit Anıl: “Öğrenciler arabalarını nereye koyacak hiç düşündüler mi?”

“1958 yılından beridir göçmeniz, en az on yer gezdik, en sonunda buraya geldik. Burası harabeydi, onarıp oturduk. 1974 yılından beridir burada yaşıyorum. Oğlum üst katta kalıyor. Yatak odamın pencereleri bu araziye açılır. Buraya yurt yapacaklarmış, o öğrenciler arabalarını nereye koyacak hiç düşündüler mi? karşıda doktorun bile kliniğine gelenlerden usandık, her saat kapımızın önüne koyan arabalar var. Yeri gelir evlatlarım evine giremez, buraya yurt yapılmasını aklımız almaz.

Öğrencilerin yapacağı gürültü, patırtı ve sarhoşlukları, esrarları da cabası… Alıp ev yapacaklarsa, bir şey yapacaklarsa yapsınlar tabi, boş kalmasın ama böyle yurt falan da yapılmasın.”

Ahmet Gürsel: “Bu yollar zaten çevredeki devlet dairelerinde çalışanların araçları ile dolup taşıyor”

“Buraya yurt mu olur? Bu memleketi idare edenler buraya yurt yapılamayacağını bilmiyor mu?

Bu yollar zaten çevredeki devlet dairelerinde çalışanların araçları ile dolup taşıyor, arabalar park ediyor, yürüyemiyoruz bile. Burada boş olan tek yer burası, burayı devlet düzeltse, arabalar buraya park etse olmuyor mu?

Üstelik buraya öğrenci yurdu yapacaklar, öğrenciler nasıl öğrenci, yurt nasıl bir denetlemeden geçecek, yüzlerce kişi burada nasıl barınacak?

Çok huzursuz olacağız… Üstelik Serdar Denktaş’ın kızına ve oğluna verilmiş, Serdar bey böyle iş yaptıysa kendine çok ayıp olmuş…”

Yenidüzen