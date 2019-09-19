"Mahkeme her şeyi söyledi"

Futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan önceki gün Bebek’de görüntülendi. Gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan Doğan geçtiğimiz günlerde çıkan haberler hakkında ilkı kez konuştu.

Önceki gün Bebek'de görüntülenen ve gazetecilerin röportaj isteğini kırmayan Aslıhan Doğan geçtiğimiz günlerde oğlu Hamza'yı 70 bin liralık ana okuluna yazdıracağı tarzında çıkan haberlere açıklık getirdi. Doğan “Yani doğru anormal bir şey değil niye haber oluyor bilmiyorum. Bize yardımcı olan bir dadımız var zaten, bir okulla da ön görüşme yapacağım doğru, ama bu fiyatları falan ben daha sormadım okula belki öyledir. Haberi yapan arkadaşlar araştırmışlardır belki de. Biz çocuğumuza güzel bir eğitim vermek istiyoruz. Biz yapınca haber oluyor yoksa bunlar gayet normal şeyler. Hamza zaten şu an evde İngilizce desteği görüyor ben sadece İngilizce ile de kalmayacağım inşallah Fransızca ve Arapça eğitim almasını da istiyorum“ dedi.

“MAHKEME HER ŞEYİ SÖYLEDİ”

Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay ile süren mahkemelerinde karar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Aslıhan Doğan'a konuyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Doğan “Bununla ilgili bir şey söylemeyeceğim, mahkeme karar vermiş ve her şeyi söylemiş. Benim bir şey söylememe gerek yok” dedi.