Lefkoşa16 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MAHKEME YIKIM TALEBİNİ REDDETTİ!
MAHKEME YIKIM TALEBİNİ REDDETTİ!

MAHKEME YIKIM TALEBİNİ REDDETTİ!

Gönyeli’deki alt geçit ile ilgili son karar açıklandı.

A+A-

Uzun zamandır davası görülen Gönyeli’deki alt geçit ile ilgili son karar açıklandı, mahkeme, yıkım ve projeyi engelleyen talepleri reddetti.

Mahkeme Gönyeli Belediyesi’nin 70 bin TL tazminat ve 20 bin TL'de dava masraflarını ödemesine hükmetti.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.