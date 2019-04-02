MAHKEME YIKIM TALEBİNİ REDDETTİ!

Uzun zamandır davası görülen Gönyeli’deki alt geçit ile ilgili son karar açıklandı, mahkeme, yıkım ve projeyi engelleyen talepleri reddetti.

Mahkeme Gönyeli Belediyesi’nin 70 bin TL tazminat ve 20 bin TL'de dava masraflarını ödemesine hükmetti.