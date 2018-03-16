MAHKEMEDE YOĞUN GÜVENLİK!

Memduh Ulugün cinayetinin zanlıları 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıyor.

Alsancak’ta 13 Mart Salı günü 53 yaşındaki Memduh Ulugün’ün sokak ortasında 6 kez bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki gün tutukluluk alan karı-koca, 39 yaşındaki M.D ile 34 yaşındaki M.D bu sabah yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılıyor.

Polis mahkeme avlusunda geniş güvenlik önlemi aldı, önceki gün olduğu gibi yol yine trafiğe kapatıldı.

Zanlılar çok yoğun güvenlik önlemi altında mahkemeye getirildi, çevik kuvvet de mahkeme avlusunda konuşlandı.

Yenidüzen