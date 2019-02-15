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  3. Mahkemeden Demet Akalın'a ret
Mahkemeden Demet Akalın'a ret

Mahkemeden Demet Akalın'a ret

Mahkemeden Demet Akalın'a ret

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Demet Akalın, Ece Erken hakkında aldırdığı 1 aylık tedbir kararının sona ermesi üzerine yeniden mahkemeye başvurdu.

Demet Akalın, “Söylemezsem Olmaz” programında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Ece Erken’den korunma talebinde bulunmuştu.

1 AY DAHA UZAMASINI İSTEDİ AMA...

Mahkeme, Ece Erken’in 1 ay süreyle Demet Akalın’a karşı hakaret ve aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar vermişti. 1 ayın sona ermesi üzerine şarkıcı, kararın 6 ay daha uzatılmasını istedi. Mahkeme, kanunu ihlal eden bir eylem olmadığı gerekçesiyle Demet Akalın’ın talebini reddetti.  

 

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