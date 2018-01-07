“MAHKEMENİN TAVRI ELİMİZİ GÜÇLENDİRDİ”

REKOR CEZALAR:

Barış Sel: Son yıllarda uyuşturucu suçuna rekor denilebilecek cezalar verildi. Mahkemelerin bu sert tavrı bizim elimizi güçlendirdi. Savcılık ve mahkemelerin bizi desteklemesi uyuşturucu ile mücadeleyi güçlendiriyor

OKULLARA ÖZEL ÖNEM:

Barış Sel: Özellikle üniversitelerde muhbir ağımızı genişlettik. Uyuşturucu felaketini önlemek için canla başla çalışmaktayız. Bu tavrımız 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da devam edecek

Devrim DEMİR

Ülkenin kâbusu haline gelen ve her geçen yıl ürkütücü bir şekilde artış gösteren uyuşturucuya karşı 2017 yılında birçok operasyon yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri yılın tamamında yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, 544 kişi hakkında dosya yaptı.

Sel, öğrenci sayısının artış göstermesi ile üniversitelere ağırlık verdiklerini öğrenci kaydı yaptırıp ülkede okumak yerine uyuşturucu tacirliği yapan kişilere göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Kasım ayında Girne’de şubelerini açan Narkotik ekipleri, sade Girne bölgesinde ayda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Sel: Okullardaki tavrımız değişmeyecek

Barış Sel, artan öğrenci sayısına dikkati çekerek, 2016 yılında 88 öğrencinin uyuşturucu suçuna bulaştığını, 2017 yılının tamamında 129 üniversite öğrencisi aleyhinde yasal işlem başlatıldığını söyledi.

Adaya gelen öğrenci sayısının arttığına dikkati çeken Barış Sel, “Okullara yönelik denetimlerimiz gerek ortaokul, lise gerekse üniversitelerde büyük bir titizlikle yapılıyor. İhbarların yanı sıra gerek şube olarak gerekse Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinden destek alarak sürekli faaliyet halindeyiz. Özellikle üniversitelerde muhbir ağlarımızla çalışarak, uyuşturucu felaketini önlemek için canla başla çalışmaktayız. Bu tavrımız 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılında da devam edecek” dedi.

“Kayıtsız olanların üstüne gitmeye başladık”

Narkotik müdürü Barış Sel, son zamanlarda mahkemelerin de verdiği direktif doğrultusunda ülkeye öğrenci statüsünde giriş yapıp okula gitmeyerek uyuşturucu tacirliği yapan kişilere ağırlık verdiklerini belirtti.

Sel, “Ülkeye öğrenci kimliği ile geliyor kaydını yaptırıp bir kez daha okula gitmeyen birçok kişiyi tespit ettik. Bunların üstüne gitmeye başladık ve ülkede izinsiz kalanları, çalışanları tespit ederek dosya tazmin ederek mahkemeye gönderiyoruz. Okumaya gelenler okusun, öğrencilik kisvesini uyuşturucu satmak için hiç kimse kullanmasın. Nüfusun üçte biri öğrenci, katıldığımız YÖDAK toplantısında 100 bin öğrenciden bahsediliyor, okullara yönelik muhbir ağımızı arttırdık.”

Sel: Koordineli çalışma etkili oldu

Narkotik müdürü Barış Sel, kurum ve kuruluşların yanı sıra bölge karakollarının desteği ile de 2017 yılında birçok operasyona imza attıklarına değindi.

Sel, Ercan Havalimanı, Limanlar ve Kara Giriş Kapıları’nda detektör köpeklerin de etkili olduğuna değinerek, aynı şekilde 2018 yılında da etkili disiplinli çalışacaklarına vurgu yaptı.

Girne Şubesi başarıyı artırdı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri Mağusa şubesinin ardından Girne şubesini de faaliyete geçirdi. 2017 yılı Kasım ayında Girne Polis Müdürlüğü binasında faaliyete geçen ekipler, 2 ayda büyük fark yarattı. Girne bölgesinde uyuşturucuya karşı amansız mücadele başlatan ekipler, 2 ayda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi, başarıyı artırdı.

“Mahkemenin tavrı elimizi güçlendirdi”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Barış Sel, son zamanlarda ağır cezalarda görüşülen uyuşturucu davalarında verilen cezalara değindi. Cezaların etkin olması nedeniyle, ellerinin güçlendiğine dikkat çeken Sel, “Son yıllarda verilen cezalar rekor denilebilecek türde. Mahkemenin bu yöndeki sert tavrı bizim elimizi güçlendirdi. Savcılık makamı ve mahkemelerin bizi desteklemesi yasal olarak elimizi güçlendirdi” dedi.

Sel, yasanın olumsuzluklarına dikkati çekti

Barış Sel, Denetimli Serbestlik Yasası’nın büyük engel teşkil ettiğini yasanın alt yapı eksiklikleri ile dolu olduğuna dikkati çekti. Yasanın hiçbir düzenleme yapılmadan topluma mal edilmeye çalışıldığını ifade eden Sel, “Yasanın geçmesi ile 2016 ve 2017 yılının tamamında 135 kişi bu yasadan yararlanma talebinde bulundu. 20 kişi yasayı ihlal etti, 15 kişiyi ise yeniden mahkemeye sevk ettik” sözlerini kullandı.

“Albayrak’ın kişisel özverisi elimizi güçlendirdi”

Aralık 2016 yılında yanan Devlet Laboratuarının ilk üç aylık süreçte kendilerini de olumsuz etkilediğini ifade eden Sel, halen kan, idrar tetkiklerinin yapılmadığını Kimyager Buğçe Albayrak’ın özverisi ve kişisel gayreti ile işlerini yürüttüklerini kaydetti.

Sel, “Kimyager Buğçe Albayrak’ın gösterdiği özen ve kişisel gayreti ile geriye dönük hiçbir şeyimiz beklemiyor. Albayrak’ın desteği bizim elimizi güçlendirdi.”

Havadis