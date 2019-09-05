MAHKEMEYE SEDYE İLE GELDİ

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Haksız mal edinme, rüşvet alma, gizli bilgilerin ifşası ile sirkat suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici, anjiyo yapılması nedeniyle mahkemeye sedye ile geldi

Ülkede şok etkisi yaratan ve aleyhinde “Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Gizli bilgilerin ifşası ile Görevi Kötüye kullanma, Kamu görevlisi tarafından sirkat, Kamu Görevlisi tarafından rüşvet alma suçlamalarıyla aleyhine soruşturma başlatılan polis müfettişi Gülay Çekici dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Müfettişin avukatları, yasada zanlının hakları olduğuna değinip, zanlının haklarının korunmasını talep etti. Mahkeme, zanlının haklarının ve diğer tüm zanlıların korunmasına, isminin baş harflerinin yayınlanmasına ve fotoğrafının açık yayınlanmaması gerektiğine değindi. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, olayla ilgili olguları aktardı. Kızıltuğ, zanlının 2016 yılı ile 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında Lefkoşa ve Girne’de Haksız mal edinme, Kamu Görevlisinin rüşvet talebi, Resmi sırları ifşa ve Görevi Kötüye kullanma iddiası ile soruşturma başlatıldığını söyledi. Başmüfettiş Kızıltuğ, zanlının 2016 Haziran ayında aleyhinde soruşturma olan bir şahısla görüştüğünü ve ona gizli bir yazıyı gösterip, polisin baskınlarına karşı korumak adına rüşvet talep ettiği iddiası olduğunu belirtti. Kızıltuğ, mahkeme emriyle üzerinde, arabasında ve evinde arama yapıldığını yineledi.Kızıltuğ, yapılan aramalarda zanlının yetkisiz olarak bulundurduğu gizli ibareli resmi evraklar ile dosyaların, dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin bulunarak emare alındığını belirtti. Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin halen incelendiğine vurgu yaptı. Kızıltuğ, ayrıca Mali Şube’de hala devam eden soruşturmalarla ilgili dosyalarda kayıp olan gizli belgelerin zanlının evinde bulunduğuna vurgu yaptı. Kızıltuğ, zanlının 6 günlük tutukluluk süresinde 14 kişiden daha ifade alındığını belirtti. Kızıltuğ, dijital emarelerin Görüntü, Ses ve Data İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini ve analiz raporlarının beklendiğini söyledi. Kızıltuğ, zanlıdan alınan cep telefonundaki silinen 70 bin adet fotoğraf ve bin adet videonun incelendiğini belirtti. Kızıltuğ, 70 bin görüntüden 75’inin emare olabileceğini aktardı. Kızıltuğ, zanlının şifresini vermediği şifresi kırılan cep telefonundan silinen birçok verinin de Görüntü, Ses ve Data İnceleme uzmanı tarafından kurtarıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kızıltuğ, zanlının 29 Ağustos’ta aleyhine 6 gün tutukluluk emri alındığını ve mahkeme emriyle tam teşekküllü tetkiklerinin yapılıp, müşahede altına alındığını ve 2 Eylül’de Koroner anjiyo yapıldığını ayrıca mahkemeye sağlık görevlileri eşliğinde getirildiğini mahkemeye aktardı. Kızıltuğ, ayrıca zanlının evinden alınan 5 cep telefonunun dökümünün beklendiğini mahkemeye aktardı. Kızıltuğ, laptop gibi dijital emarelerin analiz neticelerinin beklendiğini söyledi. Başmüfettiş Tarkan Kızıltuğ, 6 kişinin daha telefon dökümlerinin beklendiğini ve birçok kişiyle görüşüldüğünü aktardı. Kızıltuğ, soruşturma kapsamında zanlının 2016 yılında Girne’de aleyhinde polis soruşturması olan bir şahıstan rüşvet talep ettiğine yönelik tespitler yapıldığını ve bu yönde yeni bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Kızıltuğ, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğine ve 45 kişiden daha ifade alınacağına değindi. Kızıltuğ, fotoğraf ve videolarla ilgili 75 adet fotoğraf ve 7 video dosyasının detaylı inceleneceğini anlattı. Kızıltuğ, telefonda silinen fotoğraflardan zanlının evinde gizli bir bölme olduğunun belirlendiğini ve zanlının evinde tekrar yapılan aramada gizli bölüm olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini ve rüşvetle ilgili aranan bir zanlı olduğunu belirterek, 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etti. Avukatlar, tahkikat memurunu sorgulayarak, tahkikatla ilgili sorguladı. Avukatların, Müfettiş olan zanlının ve yine müfettiş olan eşinin maaşlarına ve kredi kartına tedbir konulduğunu ileri sürdü. Başmüfettiş Tarkan Kıızltuğ, zanlının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve hesaplarının dondurulduğunu söyledi. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, huzurundaki tüm şahadete değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



