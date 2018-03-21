MAHKUM YAKINLARI İSYAN ETTİ!

Gazeteye ulaşan mahkum yakınları mahkumlara insanlık dışı muamele yapıldığını söyledi.

Bugün davaları için mahkemeye getirilen mahkumların maksimum 15 kişinin binebileceği bir araca 20 - 25 kişi olarak sığışmak zorunda kalmasını eleştiren bir mahkum yakını içini Kıbrıs Postası'na döktü.

“Bizim bugün bir istinaf duruşmamız vardı. Bizim yakınımız da bir mahkum. Ve 15 kişilik bir araca 25 kişi olarak sığışmak zorunda kalan mahkumları mahkemeye getirdiler. Gördüğümüz manzara bizi çok rahatsız etti.

Mahkumlar istiflenmiş gibi araca bindirildi. Üstüne üstlük polisin mahkumlara “Koyun gibi sığdırdık sizi” demesi de cabası. Mahkumlar sağlı sollu oturdular. Ayakta 4 kişi ile gittiler. Bu durum bizi oldukça rahatsız ediyor. Bu muameleyi kimse haketmiyor” şekilde konuştu.

Öte yandan gazetemize ulaşan mahkum yakınları Cezaevi içerisinde de sorunların yaşadığına değiniyor. Gardiyanların tavrlarının insani olmadığını söyleyen yakınlar: “Biz yakımızı ziyarete gittiğimizde yasak olmasına rağmen gardiyanların sigara dumanı ile karşılaşıyoruz. Hakaretleri de cabası. Zaten suça göre sınıflandırmadıkları için bu mahkumlar suçlarına bakılmaksızın hep aynı şekilde uygulamaya tabi tutuluyor.” dedi.

Bir diğer taraftan son günlerde Merkezi Cezaevi'ne oldukça önem veren ve ıslah çalışmaları için girişim başlatan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'a da seslenen mahkum yakınları: “Haftalardır sayın bakandan randevu almaya çalışıyoruz. Ama alamadık. İçeriyi daha fazla incelemesi lazımdır. Durum bu şekilde iken ıslahtan bahsedilmesi doğru gelmiyor...” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası