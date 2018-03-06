MAHKUMU ÖNCE TEKMELEDİ SONRA BAŞINI DEMİRE VURDU!

Gazeteye ulaşan bir vatandaş, geçtiğimiz günlerde bir yakınını ziyaret etmek maksadıyla cezaevine gittiğini ve şans eseri ayağı aksayan bir mahkûmun, bir gardiyan tarafından darp edildiğini gördüğünü iddia etti…

İddia sahibi vatandaş, o anları şöyle anlattı: “Kapı açıktı. Yakınım geliyor mu diye karşıyı izlemeye başladım. Bir an bağrışma sesleri duymaya başladım. Beyaz saçlı bir gardiyan, bir ayağı aksayan mahkûmu tekmelemeye başladı ve ardından kafasını demire vurdu. Sonra benim gördüğümü anladılar ve kapıyı kapattılar. Bağrışma sesleri ilk başta hiç dinmedi.”

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, yaşandığı iddia edilen olayla ilgili bir bilgisi olmadığını fakat ayağı aksayan bir mahkûmun cezaevinde bulunduğunu, konuyu araştıracaklarını ifade etti.

Öte yandan yine Kıbrıs Postası’na konuşan bazı kaynaklar ise, Merkezi Cezaevi’nde son günlerde, ‘ayrımcılık’ nedeniyle bazı mahkûmların ‘açlık grevine’ başladığını ve grev neticesinde ayrımcılığın sonlandığını ifade etti.

Ertuğrul Senova

Başbakan Tufan Erhürman’ın da geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği ve “Mevcut koşulların insan onuruna yakışmadığı” açıklamasında bulunduğu Merkezi Cezaevi ile ilgili Kıbrıs Postası’na ulaşan bazı kaynaklar, bir ayağında engel bulunan mahkûmun, kantinde yaşanan bir sorun nedeniyle, beyaz saçlı bir gardiyan tarafınca şiddete uğradığı ve bazı mahkûmların ise ‘ayrımcılık’ nedeniyle bazı mahkûmların ‘açlık grevine’ başladığı ve grev neticesinde ayrımcılığın sonlandığı öğrenildi.

Bir ayağında engel olan mahkûmun, bir gardiyan tarafından şiddete uğratılmasıyla ilgili gazeteye ulaşan vatandaş, geçtiğimiz hafta bir yakınını ziyaret etmek maksadıyla cezaevinde gittiğini, bina içerisine girdiğinde bağrışma sesleri duyduğunu ve şans eseri açık bir kapının ardında, ayağı aksayan bir kader mahkûmunun, bir gardiyan tarafından şiddete uğradığını gördüğünü öne sürdü.

“TEKMELEDİ VE KAFASINI DEMİRE VURDU”

İddia sahibi vatandaş, o anları şöyle anlattı: “Kapı açıktı. Yakınım geliyor mu diye karşıyı izlemeye başladım. Bir an bağrışma sesleri duymaya başladım. Beyaz saçlı bir gardiyan, bir ayağı aksayan mahkûmu tekmelemeye başladı ve ardından kafasını demire vurdu. Sonra benim gördüğümü anladılar ve kapıyı kapattılar. Bağrışma sesleri ilk başta hiç dinmedi.”

“GÖZLERİNİ KIRPTI VE KONUYU KAPATMAMI ÖNERDİ”

Olay sonrası, cezaevinde mahkûm olarak bulunan yakını ile görüştüğünü ve görüşme sırasında yaşananları sorduğunu, yakınının ise göz kırparak konuyu kapatmasını önerdiğini ifade etti. Vatandaş şöyle devam etti; “Yakınımla yaptığım görüşme, cam ardında, telefonla gerçekleşiyordu. Yaşanan olayı sorduğumda ise beni susturmak istedi, gözlerini kırptı ve konuyu kapatmamı önerdi. Olayın kantinle ilgili bir sorundan dolayı çıktığını öğrendim. Sorun her ne olursa olsun, kimse böyle bir muameleyi hak etmez.”

AYAĞI AKSAYAN BİR MAHKUM CEZAEVİNDE BULUNUYOR …

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’nın ulaştığı Merkezi Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç, yaşandığı iddia edilen olayla ilgili bir bilgisi olmadığını fakat ayağı aksayan bir mahkûmun cezaevinde bulunduğunu, konuyu araştıracaklarını ifade etti.

AÇLIK GREVİ İDDİASI…

Öte yandan Kıbrıs Postası’na ulaşan bir başka kaynak ise, bazı mahkûmların, ‘ayrımcılık’ nedeniyle açlık grevine girdiğini ve bunun büyük bir gizlilik içerisinde sürdüğünü, daha sonra ise gerçekleşen eylem neticesinde ayrımcılığın ortadan kalktığını iddia etti.

Ayrımcılığın, ‘torpilli olduğu’ iddia edilen mahkûmların görüş izinlerinin verilmesi, ‘torpili olmayan’ mahkûmların ise görüş izni haklarının ellerinden alınması şeklinde gerçekleştiğini belirten kaynaklar, yapılan açlık grevi sonucunda, yaşanan usulsüzlüğün ortadan kalktığını öne sürdü.

Kıbrıs Postası