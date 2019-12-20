MAHMUTOĞLU'NA SON VEDA...
Sıtkı Mahmutoğlu bugün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
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TMT komutanlarından ve TMT üyesi emekli öğretmen Sıtkı Mahmutoğlu bugün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.
Çamlıköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.
Mahmutoğlu'nu son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Haber Kıbrıs
Etiketler : TMT komutanı, Sıtkı Mahmutoğlu, son yolculuk
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