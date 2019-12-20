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MAHMUTOĞLU'NA SON VEDA...

MAHMUTOĞLU'NA SON VEDA...

Sıtkı Mahmutoğlu bugün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

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TMT komutanlarından ve  TMT üyesi emekli öğretmen Sıtkı Mahmutoğlu bugün son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Çamlıköy Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Mahmutoğlu'nu son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

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