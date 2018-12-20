Makyaj fırçalarınızı böyle temizliyorsanız dikkat!

Yüzümüzde cilt problemleri yaşamamızın en büyük nedenlerinden biri makyaj araç gereçlerimizi sık sık temizlememiz. Sıkça kullandığımız bu eşyaları en etkili temizleme yöntemlerini sizler için araştırdık…

MAKYAJ FIRÇALARI:

Yüzümüzdeki her bölüm için ayrı fırçayı kullanmak ne kadar önemliyse, onları temizlemekte o kadar önemli. Her kullanımdan sonra yıkamasak da haftada bir yapmanızı öneririz. Yapmanız gereken tek şey, fırçalarınızın uç kısımlarını sıcak suya bebek şampuanı sıkarak hafifçe daireler çizmek. Ardından soğuk su ile durulayıp bir havlu ile nemini almalısınız.

MANİKÜR-PEDİKÜR SETLERİ:

Setin içerinde bulunan bütün eşyalar her kullanımdan sonra kesinlikle temizlenmesi gereken eşyalardır. Kesinlikle kişiye özel olmalıdır. Makyaj pamuğunun üzerine az miktarda temizleme solüsyonu dökerek temizlenebilir.

SAÇ TARAKLARI:

Saçınız temiz olsa dahi eğer tarağınız kirliyse, kirler saçınızı hacimsiz gösterecektir. Saç fırçalarınızı eliniz yardımıyla uzun saç tellerinden kurtarabilirsiniz. Saç fırçanın taban kısmındaki ölü derileri temizlemek için, şampuanlı ılık suyla ıslatıp diş fırçası ile temizleyebilirsiniz.

MAKYAJ SÜNGERİ:

Makyaj süngerlerinin temizliği her hafta yapılmalıdır. Bebek şampuanlı ılık su içerinde en şişkin haline gelene kadar bekletmelisiniz. Daha sonra süngeri soğuk su ile durulayın. Süngeriniz temizlenene kadar bu aşamaları tekrarlayabilirsiniz.

KİRPİK KIVIRICISI:

Kirpik kıvırıcısını çok kullanıyorsanız sık sık temizlemelisiniz. Aletin lastik kısmına bulaşan maskara kalıntıları kirpikleriniz dökülmesine sebep olacaktır. Bu nedenle her kullanımdan önce makyaj pamuğuna makyaj temizleme suyu dökerek kolayca temizleyebilirsiniz.