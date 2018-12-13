ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, itirafıyla şaşırttı.

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, itirafıyla şaşırttı. Kardashian, "Makyajımı silmeden uyuyorum" dedi.

Kim Kardashian, geçtiğimiz gün katıldığı programda, "Bazen güzellik ekibimin tamamı aynı gün benimle olamıyor."

"O gün makyajımı silmeden uyuyorum. Ertesi gün yüzüme sadece yeniden fondöten sürmem yetiyor" dedi.

Dermatologlar, birçok gencin örnek aldığı Kardashian'a cilt sağlığı hakkında yanlış yönlendirme yaptığı için tepki gösterdi.