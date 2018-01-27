MALİ YİNE YAKALANDI!

Genç sevgilileri ile sık sık magazin basınına malzeme olan Mehmet Ali Erbil, şimdi de genç bir güzelle objektiflere yakalandı.

Çapkınlıklarıyla ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki gün İstinye’de bulunan bir mekan çıkışı genç bir kadınla görüntülendi. Mehmet Ali Erbil, yanındaki kadın arkadaşının kim olduğuna cevap vermezken, ikili hızlı adımlarla geldikleri AVM’yi terk etti.