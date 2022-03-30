Maliye Bakanı Atun: Elektrikte esas olan geleceğin planlanmasıdır

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından, ülkedeki enerji sorununa dikkat çekmek amacıyla panel düzenlendi.

DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda, moderatörlüğünü İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mustafa Besim’in yaptığı panelde, “KKTC’de Elektriğin Geleceği” irdelendi.

Panel DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın ve Maliye Bakanı Sunat Atun’un açılış konuşmalarıyla başladı.

Rektör Prof. Dr Aykut Hocanın, elektrik konusunun ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını, DAÜ’nün misyonları arasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularının bulunduğunu hatırlattı ve bu yönde de öncü olarak böyledi bir panele ev sahipliği yaptığını belirtti.

Hocanın, panelin sonuçların ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, düzenleyenlere teşekkürlerini sundu.

Maliye Bakanı Sunat Atun ise elektriğin son derece önemli bir enerji unsuru olduğunu belirterek, bu yönde düzenlenen panelin de ileriye dönük adımlara ışık tutacağını ifade etti.

Bakan Atun elektrikte esas olanın bugün değil, geleceğin planlanması olduğuna dikkati çekerek, bunun için de sürdürülebilirlik, kesintisizlik ve kalitenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ülkede yaşanan elektrik kesintilerine bakıldığında, dünyada baş gösteren birçok olayın bunda etken olduğunun görüldüğünü kaydeden Atun, Rusya-Ukrayna krizinin büyük olumsuzlukları ortaya koyduğunu anımsattı. Atun, ” Bizde ülke olarak bundan olumsuz etkilendik” dedi.

Ülke enerjisi içinde güneş enerjisi panellerinin büyük önem taşıdığını ve güzel bir noktada olduğunu söyleyen Atun, bunun son on yılda en önemli kazanım olduğunu yaygınlaştırılmasının da önem taşıdığını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’den kabloyla elektrik getirme projesinin gündeme taşındığını anımsatan Bakan Atun, bu projenin KKTC’nin elektrik enerjisini tam anlamıyla karşılayacak bir proje olduğunu söyledi.

Atun, projenin bugün uygulanmamasının gelecekte de ugulanmayacağı anlamını taşımadığını ifade etti ve ” Bu vizyoner bir projedir, elektrikte kesintisizliği sağlayacak bir projedir” dedi.

Atun, projenin orta ve uzun vadede düşünüldüğünde, TC-KKTC-İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki yolu açacak bir proje olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli başlıklar altında konuk konuşmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

Bu çerçevede; Elektrik Mühendisleri Odası Enerji Komisyonu Başkanı Görkem Çelik” Enerjide Yenileşme Vizyonu” , DAÜ Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr Hasan Ulaş Altıok ” KKTC’de Elektrik Üretiminde Maliyet Etkinliği Analizi”, DAÜ Enerji Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr Uğur Atikol ” Sürdürülebilir Enerjide Talep Yönetiminin Önemi”, DAÜ Mühendislik Faküktesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr Davut Solyalı ” Yerli ve Yenilenebilir Kaynaklar için Enerji Kooperatifleri”, ODTÜ KKK Ekektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr Murat Fahrioğlu ” Kıbrıs’ta Elektriksel Ebterkonnektenin Geleceği” ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl ” KKTC’ de Elektrik Üretiminin Mevcut Durumu” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.

BRTK