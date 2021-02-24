Maliye Bakanı Oğuz: Borçlanma sadece maaş ödemesi için değil

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Merkez Bankası’ndan karşılanan 200 milyon TL kısa vadeli avans ve yerel 150 milyon TL borçlanmaya çıkılmasıyla kaynak sorununun çözüldüğünü açıkladı. Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, borçlanma ile ilgili çeşitli yorumlar yapıldığı ve kamuoyunda yanlış algının oluştuğuna dikkati çeken Oğuz, borçlanmanın sadece maaş için yapılmadığını, genel harcamaların içerisinde cari giderlerin de olduğunu hatırlattı.

Bugün katıldığı bir programda Bakan Oğuz, cari giderlerin sağlık, eğitim süt ödemeleri, oteller vb. ile ilgili harcamalar olarak sıralayarak, “Öyle bir algı yaratıldı ki sanki borçlanma maaşlar için yapılıyor, halbuki bu borçlanma ile cari giderlerimizi de karşılayacağız.” ifadesini kullandı. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maaş ödemeleri ile ilgili bir sorun ve sıkıntının olmadığını, dolayısıyla emeklilerin bugün memur maaşlarının ise Cuma günü ödeneceğini de duyurdu.

Oğuz, şöyle konuştu: “Otellerle ilgili 2020 yılından kalan mükellefiyetlerimiz var. Her ay belli bir miktar ödeme yapıyorduk. Bir ay sonraya verilmiş çeklerimiz var. Tıpkı maaş ödeme yükümlülüğümüz olduğu gibi çeklerimizin de ödenmesi gerekiyor. Biz bazı giderlerimizi kısıtladık. Bazı ödemelerimizi de kısıtladık. Çiftçilerimizin beklediği 26 milyon Doğrudan Gelir Desteği var. Bunu bir ay öteledik.

Bu ay hayvancılarımızın küçükbaş destek ödemeleri var. Bunu da öteledik. Maliye Bakanlığı’nın nakit ihtiyacının sadece maaş ödemesi olarak algılanması doğru değildir. Ay sonu mükellefiyetlerimize göre ayarlamalar yapıyoruz.” “Otellere karantina ücreti ne kadar ödeniyor?” sorusuna karşılık Bakan Oğuz, 265 TL günlük kişi başı ücretlendirme olduğunu, Bakanlar Kurulu’nda daha önce yayınlanan önergeyi hatırlatarak öğrencilerin, sosyal hizmetlerden yararlanan KKTC vatandaşları ve sağlık sorunları için yurt dışında tedavi gören vatandaşlar için karantina ücretlerini devletin üstlendiğini söyledi. Hükümetin amacının ülkeye bir an önce öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelmesi olduğunu dile getiren Oğuz, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare ederek gerekli girişimleri yaptıklarını kaydetti. Oğuz konuşmasına şöyle devam etti: “Alınan kararlar yönünde öğrencilerimizin karantina ve PCR testlerini ücretsiz olarak yapacağız.

Biz Maliye Bakanlığı olarak bu öğrenciler ile ilgili kalacakları yerleri Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek sağlık açısından güvenli bir şekilde karantina süreci dolana kadar öğrencilerimizin güvenliğini sağlayacağız. Yurtlarla 220 TL ödeme yapıyoruz. Bu fiyatı düşürdük. Bazı üniversitelerin kendi içerisinde öğrencilerin karantina süreçlerini geçirebilecekleri uygun yerler var bazılarının maalesef yerleri uygun görülmedi. Uygun yerler olması için tek tip odaları olması gerekiyor. Maliyet açısından daha uygun olması için bazı otellerimiz de bize yardımcı oldu ve şu an planlama yapıyoruz.’’ Oğuz, 17 bin 500 öğrencinin gelmesinin beklendiğini ve gelecek öğrencilerin maliyetleri için 50 milyonluk bir kaynak aktarılması yönünde Bakanlar Kurulu’nda bir konuşma yapıldığını, bu süreç içerisinde bazı üniversitelerin yurtlarından yararlanması ile maliyetlerin düşeceğini belirterek, ilk etapta ülkeye gelecek öğrenci rakamının tam olarak net olmadığı belirtti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak üzerlerine düşen görevi hatırlatarak “Öğrencilerimizi sağlıklı şekilde karantinada kalmalarını sağlayacağız, aileler bize güvenerek çocuklarını buraya gönderdi.” dedi. Karantina için 50 milyon TL katkıya ihtiyaç duyulduğu aktaran Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kaynağın maaşlardan kesilmeyeceğini vurguladı. Kamu içerisinde yapılacak tasarruflarla karantina ücretlerinin karşılanacağını belirterek, bu çerçevede çalışma yürüttüklerini söyleyen Oğuz, üniversite öğrencilerinin ekonomik anlamda büyük bir katkısı olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlattı.

BRTK