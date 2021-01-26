Maliye Bakanı Oğuz: Maaşlara yansıyan hayat pahalılığı artışı 3 ay süreyle ötelendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamu çalışanlarının Ocak ayı maaşlarına otomatik olarak yansıyan hayat pahalılığının alınan karar doğrultusunda 3 ay süreyle ötelendiğini belirtti.

BRT’ye konuşan Bakan Oğuz, yüzde 10.65’lik hayat pahalılığının Nisan ayından itibaren maaşlara yansıyacağını, 3 aylık kesintinin ise ilerleyen dönemlerde geriye dönük ödeneceğini söyledi.

Oğuz, bu uygulamanın 5 bin TL altında maaş alanlar için geçerli olmadığını kaydetti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, BRT ekranlarında yayınlanan “14. Saat” programına telefon bağlantısı ile katılarak, maaşlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oğuz, bir önceki Bakanlar Kurulu toplantısında, yüzde 10.65 olan son 6 aylık Hayat Pahalılığı oranının 3 ay süreyle ertelenmesi kararı alındığını hatırlattı.

Oğuz, 5 bin TL’nin altında alanlara yüzde 10.65’lik hayat pahalılığı artışı yansıtılacak. Maaşı 5 bin TL’nin üzerinde olanlara ise Hayat Pahalılığı ödeneği Nisan ayından itibaren yansıtılmaya başlanancak. Ve bu 3 aylık mükellefiyetler de kendilerine ödenecek. Maaşlarda herhangi bir kesinti söz konusu değil, Buradaki olay yüzde 10.65’lik Hayat Pahalılığı’nın 3 ay süreyle ötelenmesidir.” Dedi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, maaş ödemelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Oğuz, Ocak ayı maaşlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ve gününde ödeneceğini belirterek, “emeklilerin maaşları yarın hesaplarına yatacağını ve kamu çalışanlarının maaşlarının ise 29 Ocak Cuma günü ödeneceğini belirtti.

Maliye Bakanı Oğuz, Coronavirüs salgını nedeniyle, birçok sektörün tahribata uğradığını da ifade ederek, reel sektörün desteğe ihtiyacı olduğunu ve bu konuda bir paket çalışması yaptıklarını söyledi.

BRTK



