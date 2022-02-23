Maliye Bakanlığı 200 milyon TL iç borç alacak

KKTC Merkez Bankası 25 Şubat’ta sonlanacak Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi açtı.

Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle toplamda 200 milyon Türk Lirası borçlanılacak.

Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihale 110 gün vadeli.

Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi 25 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Maliye Bakanlığı 2021’de toplam 670 milyon 846 bin 970 Türk Lirası iç borç almıştı.

KKTC Merkez Bankası verilerine göre halen ödenmeyi bekleyen 378 milyon 800 bin TL’lik iç borç stoku bulunuyor.

BRTK