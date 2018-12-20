MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı üzerindeki görüşmelerini bugün tamamlıyor.

Genel Kurul saat 12.30’da Maliye Bakanlığı ile Gelirler Bütçesi’ni görüşmek üzere Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

2019 bütçesinde Maliye Bakanlığı 3 milyar 590 milyon 744 bin 200 TL, Gelirler Bütçesi ise 7 milyar 731 milyon, 500 bin TL olarak öngörüldü.

Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak “İçtüzük Değişiklik Karar Önerisini Belirlemek Üzere Oluşturulan Geçici Ad Hoc Komite”nin üyelerini belirleyen karar oybirliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Meclis Danışma Kurulu’nun Girne Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve ölüm olaylarıyla ilgili komitenin üyelerini belirleyen karar da oybirliğiyle kabul edildi.

Ardından Genel Kurul’un 24-25 Aralık tarihlerindeki birleşimleri hakkında, Genel Kurul birleşimlerinin çok yoğun geçmiş olması nedeniyle 24 Aralık oturumunun 25 Aralık’a ertelenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Genel Kurul’da daha sonra Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülmeye başlandı.

Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşülmesinde ilk sözü komite başkanı CTP milletvekili Fikri Toros aldı.

2018 yılının tarihi zorluklara tanıklık ettiğini kaydeden Toros TL’nin değer kaybının dar gelirli vatandaşa büyük bir zorluk getirdiğini kaydetti.

Siyasetin çözüm üretme sanatı olduğunu ve iktidar ile muhalefetin işbirliği yaparak çözüm üretilmesi gerektiğini kaydeden Toros, sosyal devlet anlayışı içinde halkın tüm ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

UBP Genel Başkanı Milletvekili Ersin Tatar, dün yaşanan tartışmaya işaret etti ve en çok saygı duyduğu siyasetçi olan Rauf Raif Denktaş’ın oğlu ile tartışma durumunda kaldığını söyledi.

Kanal T’yi eşinin yönettiğini belirten Tatar ‘beni buradan vurmaya çalışmayın’ ifadelerini kullandı.

Maliye bakanlığı bütçesinde yüzde 32’lik bir büyüme olduğunu, giderlerin en büyüğünün personel giderleri olduğuna dikkat çeken Tatar, çok az yatırın yapıldığını kaydetti.

Ercan havalimanı için yapılacak ödemenin bütçe için bir kaynak oluşturduğunu ancak bu ödemenin henüz yapılmadığını ve mahkemeye gitme durumu olduğunu kaydeden Tatar, bazı gerekli reformları yaparak Türkiye ile ilişkileri geliştirip gerekli kaynağın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Bütçe açığına bakıldığında toz pembe bir durum olmadığını belirten Tatar, reforum çalışmalarının tamamlanması ile kayna geleceğini kaydetti, yılbaşından sonra reformum için gerekli yasaların geçirilmesi için düğmeye basılması çağrısında bulundu. Tatar ‘gerekirse üç gün kapanalım gerekli yasaları geçirelim’ dedi.

Tatar, her durumda birinin menfaatine dokunulabileceğini ancak önemli olan halkın yararı olduğunu söyledi.

Ekonomi maliye plan komitesi konusu geçen tüm yasaların mutfağı durumunda olması gerektiğini, iktidar ve muhalefetin bu konuda işbirliği yapması gerektiğini belirten Toros, Tatarın açıklamalarını mutlulukla karşıladığını ve yeni yılda bu doğrultuda çalışmak istediklerini söyledi.

Göç yasası olarak adlandırılan yasanın üzerinden 7 yıl geçtiğini kaydeden Tatar,

CTP milletvekillerinin bu yasa ile ilgili çok konuştuğunu belirterek, ‘niye bir şey yapmıyorlar. Bu yasa olmasaydı bütçe daha da fazla olacaktı’ dedi.

CAS çalışanlarının durumu, Türkiye’den gelen su, hayat pahalılığı, yüksek öğretim sektörü,adaletli vergi sistemi ve ek mesai sorununa değinen Tatar, Merkezi İhale Komisyonu’na önem verilmesi gerektiğini, ara emirlerinden dolayı bazı önemli anayolların tamamlanamadığını belirtti.

Bu sırada söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, doğu ve batı Girne’de yollarla ilgili bir koridor belirlendiğini, kamulaştırma yapılacağını, ödemenin bir kerede yapılması için prensip kararı aldıklarını söyledi.

Ersin Tatar’ın konuşmasını tamamlamasının ardından YDP Genel Başkanı Milletvekili Erhan Arıklı, 2019 bütçesinde personel gelirlerinin arttığını, Türkiye’nin katkısında ise düşüş yaşandığını belirtti.

Arıklı ‘Hiç yatırım yapılmaması durumunda yaklaşık 9 yüz milyon liraya yakın bir açık var’ dedi.

Arıklı, Bütçe açığının Türkiye’den gelecek kaynağa bağlı olduğunu kaydetti.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açıklamalarına atıfta bulunan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümete kızgın olduğu, bu yüzden para göndermediği yönündeki söylemlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

Arıklı ‘Türkiye Cumhuriyeti burada iş yapan hükümet istiyor. Dolayısı ile bu hükümet taahhütlerini yerine getirirse hiçbir sıkıntı olmaz. Dolayısı ile siz gidin de biz gelelim, biz gelirsek para akacak düşüncesinde değiliz’ dedi.