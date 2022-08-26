Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya gidiyor
Maliye Bakanlığı iç borçlanmaya gidiyor
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KKTC Merkez Bankası bugün sonlanacak Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi açtı.
Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle toplamda 12 milyon dolar borçlanılacak.
Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihale 104 gün vadeli.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabilecek.
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, hazinenin söz konusu tutarı kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacağı belirtildi.
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