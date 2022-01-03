Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının 13. Maaş ödemelerine bugün irtibatıyla başlandığını duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan Sosyal Sigortalıların ödemelerin yapılabilmesi için kaynak aktarımı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 138 milyon TL iç borçlanmaya gidilmiş olup, Sosyal Sigorta emeklilerin 13. maaş ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 158 milyon TL avans aktarımı gerçekleştirildiği belirtildi.

BRTK