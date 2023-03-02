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Maliye Bakanlığı şubat ayında 2.45 milyar TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı şubat ayında 2.45 milyar TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı şubat ayında 2.45 milyar TL ödeme yaptı

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Maliye Bakanlığı, cari ve muhtelif ödemelerin rutin seyrinde devam ettiğini duyurdu.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Şubat 2023’den 28 Şubat 2023’e kadar piyasaya muhtelif ödemeler, ocak ayı bursu, taşımacılık ile maaş ve maaş nitelikli ödemeler olmak üzere 2 milyar 45 milyon 617 bin,143 TL 16 kuruş ödeme yapıldı.

BRT

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