Maliye Bakanlığı:Emekli yoklama bildirgesi süresiz olarak uzatıldı
Maliye Bakanlığı:Emekli yoklama bildirgesi süresiz olarak uzatıldı
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Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi açıkladı; Emekli Yoklama Bildirgesi süresiz olarak uzatılmıştır.
Açıklamada, ülkede korona virüs için alınan tedbirler neticesinde acele edilmemesi, bununla birlikte ilgililerin Hazine ve Muhasebe Dairesi’ne 15 Nisan’dan sonra gelmeleri istendi.
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