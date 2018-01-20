MALİYE DENKTAŞ’TA

Raif DOĞRU

Başbakan Hüseyin Özgürgün, UBP-DP koalisyonunun istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunarken, CTP, HP , DP ve TDP Genel Başkanları dün biraraya gelerek 4’lü koalisyonda ‘Bakanlıkların dağılımı’ konusunda uzlaşıya vardı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Meclis’te 3’er sandalyesi bulunan DP ile TDP 2’şer bakanlık alırken, 9 milletvekiline sahip olan HP de 3 bakanlığa razı oldu.

UBP koalisyonunda olduğu gibi Maliye ve Turizm Bakanlıklarını alan Serdar Denktaş’ın, koalisyon pazarlığından başarılı çıktığı belirtildi.

Diyalog’a konuşan güvenilir bir kaynak, 3 milletvekiline sahip TDP’ye Eğitim ve Çalışma bakanlıklarının verildiğini, HP’nin de Ekonomi, Tarım ve İçişleri bakanlıklarını aldığını söyledi. Bu durumda Başbakanlık, Dışişleri, Ulaştırma ve Sağlık bakanlıkları da CTP’ye kaldı.

Öte yandan TDP’nin Eğitim yerine başka bir bakanlık üzerinde ısrar ettiği öğrenildi.

Başkanlar kabinede diğer bakanlar teknokrat

Diyalog muhabirinin ulaştığı güvenilir kaynak, yeni kurulacak dörtlü koalisyonda parti başkanlarının kabinede görev alacağını, diğer bakanların ise teknokratlardan atanacağını bildirdi. Kabinede görev alacak teknokrat bakanların, partilerin komisyonlarının yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi…

Genel Sekreterler bugün buluşuyor

Dörtlü koalisyon üzerinde uzlaşan parti liderleri dün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş katıldı.

Yaklaşık bir saat süren toplantısının ardından 4 parti adına kısa bir açıklama yapan Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, bugün sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti.

Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Bir soru üzerine hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getiren Erhürman, bunun ardından Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşeceğini kaydetti.

Toplantı saat 11.00’de

Bu arada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Sekreterleri başkanlığındaki komiteleri, dörtlü koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün saat 11.00’de CTP Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.

Diyalog