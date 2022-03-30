Maliye-Sen, dün açıkladıkları 3 günlük grev kararını çalışanları mağdur etmemek adına geri çekti

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası, ülkede yaşanan kaosa hükümetin dikkatini çekmek amacıyla dün aldıkları grev kararını geri çektiklerini duyurdu.

Sendika açıklamasında, “Ülkede büyük ekonomik kriz yaşanırken; halkın geçim sıkıntısı içerisinde olduğu bu kaos ortamında hükümetin bu durumu görmezden gelmesinin kabul edilemez” olduğunu yineledi.

“Maliye’de paranın olmaması dolayısı ile eylem açıklamış oldukları veya yapılan eylemleri baltalamak için grev yaptıkları” yönündeki söylemleri mesnetsiz ve safsata olarak nitelendiren sendika, “Grev kararımızı açıkladığımız andan itibaren tüm kamuoyu ilgisini 1 Nisan Cuma günü sendikaların gerçekleştireceği eylemlere odaklamıştır. Bu durum bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabilir. Bu kesimlerin aksine Maliye-Sen olarak hiçbir dönem hiçbir hükümetin veya siyasi oluşumun yanında yer almadık. Bu durum yaptığımız basın açıklamaları grevler ve eylemlerle apaçık ortadadır. Bizimle tamamen aynı gerekçelerle 1 Nisan Cuma günü grev kararı alan sendikaları selamlarız. Öğretmenler grev yapar eğitim durur. Gümrük çalışanları grev yapar gümrükler durur. Hava kontrolörleri grev yapar uçaklar durur. Yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile bu eylemler gerçekleştirilir. Bugün görülüyor ki Maliye çalışanları grev yaparsa tüm ülke durur” ifadelerini kullandı.