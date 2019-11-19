MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKANI SITKI HAYDAR OLDU
Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Sıtkı Haydar oldu
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Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı mevkiine Sıtkı Haydar atandı.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; atama 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Etiketler : Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu, başkan, Sıtkı Haydar
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