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  3. MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKANI SITKI HAYDAR OLDU
MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKANI SITKI HAYDAR OLDU

MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKANI SITKI HAYDAR OLDU

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı Sıtkı Haydar oldu

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Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı mevkiine Sıtkı Haydar atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; atama 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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