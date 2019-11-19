MALİYE TEFTİŞ VE İNCELEME KURULU BAŞKANI SITKI HAYDAR OLDU

Maliye Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanı mevkiine Sıtkı Haydar atandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; atama 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak.