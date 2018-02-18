MANASTIR YOLU “UTANÇ” VERİCİ

Ayşe BULUT

Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’na giden yol çok bozuk.

Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin manastırı ziyaret için kullandığı bu yol, çukurlarla dolu ve tehlike saçıyor.

Hem dar, hem de asfaltı aşınmış yol içerisindeki çukurlar, manastırı ziyarete giden yerli ve yabancı turistlere zor anlar yaşatıyor.

Yolların kötü durumu nedeniyle turistleri manastıra taşıyan otobüslerle, küçük salon araçlar karşı karşıya geldiğinde büyük tehlike yaşanıyor.

Duyarlı vatandaşlar, her gün yüzlerce turistin manastırı ziyaret ettiğini, kullandıkları yol ve geçtikleri kapının, KKTC için utanç verici olduğunu belirtti ve yetkilileri önlem almaya çağırdı.

Bu arada manastırın giriş kapısı da kötü durumda.

Giriş kapısının demirleri paslanmış, boyası çıkmış, demir parmaklıkları ise emaneten duruyor gibi eğri- büğrü çok kötü bir görüntü sergiliyor.

Kıbrıs