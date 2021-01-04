Hükümeti eleştiren Manavoğlu hükümetin bu dönemde esnafa özel sektöre işverenlere ve tüm vatandaşa sahip çıkması gerektiğini, daha koordineli şekilde çalışması gerektiğini kaydetti.

Her yıl ocak ayında harç zamları olduğunu ancak Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın göreve geldiğinde piyasayı ucuzlatacağız dedikten sonraki beklentilerinin standart harçlarla ilgili hükümeti bu zamların ya yapılmaması ya da çok az zam yapılması konusunda zorlaması yönünde olduğunu söyledi.

Bakanı popülizmle suçlayan Manavoğlu “hükümetin gerekli kararları almamasının özel sektördeki belirsizliği büyüttüğünü” kaydetti, hükümeti belirsizlikleri çözmek için adım atmaya çağırdı. İşsizliğin açıklanan rakamlardan yüksek olduğunun aşikar olduğunu söyleyen Manavoğlu, bu konuda ciddi tedbirlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Daha önce alınan kararların yenilenmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Manavoğlu özel sektöre kaynak ayrılması gerektiğini vurguladı.

Pozitif vakaların artışıyla insanların kendini eve kapatmaya başladığını anımsatan Manavoğlu, bunun ekonomiye olumsuz yansıması olduğunu kaydetti. Kış aylarında bu hastalığın tekrar nüksedeceğinin önceden bilindiğini dile getiren Manavoğlu “Keşke Sağlık Bakanlığı çok önceden test yaptırma konusunda en ufak şüphesi olan herkesi teste davet etseydi” dedi. Önlemler için hala geç kalınmadığını dile getiren Manavoğlu gerekli önlemler alınırsa bir ay içinde yol kat edilebileceğini kaydetti. Bazı önlemler alınırken çifte standarta gidildiğini de söyleyen Manavoğlu “Lütfen artık hükümetin başını sonunu bulsun ve işlemeye başlasın” dedi.