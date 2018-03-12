MANGALLAR TÜTTÜ!

Ahmet İKİDERELİ

Ada genelinde haftasonu havaların baharı andırması, piknikçilere yaradı. Genç, yaşlı çoluk çocuk mangalı ve etini kapan Boğaz Piknik alanına akın etti.

Yaşlısı genci alanı doldurdu

Bazı gençlik örgütleri de, güzel havayı fırsat bilerek mangal keyfi yaşayanlara dahil oldu.

Yeni Bakış