MANGALLAR TÜTTÜ!
Haftasonu havaların güzel oluşu piknikçilere yaradı
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Ahmet İKİDERELİ
Ada genelinde haftasonu havaların baharı andırması, piknikçilere yaradı. Genç, yaşlı çoluk çocuk mangalı ve etini kapan Boğaz Piknik alanına akın etti.
Yaşlısı genci alanı doldurdu
Bazı gençlik örgütleri de, güzel havayı fırsat bilerek mangal keyfi yaşayanlara dahil oldu.
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