Maradona'dan Nusret için bomba sözler
Maradona'dan Nusret için bomba sözler
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Diego Armando Maradona, şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe'yi Dubai'deki mekanında ziyaret etti.
Sosyete kasabı olarak nam salan ünlü işletmeci Nusret, Dubai'deki mekanında Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı ağırladı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Daha önce birbirinden birbirinden ünlü yıldızları ve futbolcuları ağırlayan Nusret, Maradona ile buluştuğunu Instagram hesabından duyurdu.
Efsane Futbolcu Maradona, Nusret'i Türkiye'nin Gururu İlan Etti
"TÜRKİYE'NİN GURURUSUN"
Nusret paylaştığı videoya, "Türkiye'nin gururusun dedi" notunu düştü.
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