Maradona'dan Nusret için bomba sözler

Diego Armando Maradona, şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe'yi Dubai'deki mekanında ziyaret etti.

Sosyete kasabı olarak nam salan ünlü işletmeci Nusret, Dubai'deki mekanında Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı ağırladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Daha önce birbirinden birbirinden ünlü yıldızları ve futbolcuları ağırlayan Nusret, Maradona ile buluştuğunu Instagram hesabından duyurdu.