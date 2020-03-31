Market çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmadı

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Girne’deki 5 büyük market çalışanında pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı tarafından Girne’de bulunan 5 büyük market çalışanına koronavirüs testi yapılmış olup, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Aynı zamanda aktif olarak Koronavirüs çalışmalarında görev alan ve gerekli görülen çalışanlara tetkikler yapılmış, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır.