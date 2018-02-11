MARKET Mİ, PAZAR MI UCUZ?

FİYATLAR FARKLI… Evine daha ucuz sebze ve meyve götürmek için adeta dedektif gibi araştırma yapan vatandaşlar, hem pazarı hem de süpermarketlerdeki rafları kontrol ediyor. Kıbrıs Gazetesi’nin yaptığı araştırmaya göre, ürünlerin market ve pazar fiyatı farklı. Kimi ürün markette, kimi ürün de pazarda ucuz. Bir evin olmazsa olmazı domates markette 4.95 TL, pazarda ise 3.50 TL’den; salatalık ise markette 4.95 TL, pazarda 4 TL’den alıcı buluyor. Marketlerde, pazara göre daha ucuz olan ürünler arasında marul, patlıcan, havuç, greyfurt ve limon var.

Ahmet İLKTAÇ

Ev geçindirme derdinde olan vatandaşlar, artık fiyat araştırması yapmadan alışverişe çıkmıyor.

Hayatın oldukça pahalılaştığı son dönemde vatandaşlar, “daha ucuz sebze ve meyveyi nerede bulabilirim?” derdine düştü. Evine daha ucuz sebze ve meyve götürmek için adeta dedektif gibi araştırma yapan vatandaşlar, hem pazarı hem de süpermarketlerdeki rafları kontrol ediyor.

Bazı ürünlerin pazarda, bazı ürünlerin de marketlerde daha ucuz olduğunu gözlemlediğimiz araştırmamızda, meyve fiyatlarında market ve pazar arasında çok da uçurum olmadığı ancak pazardaki fiyatların daha ucuz olduğunu tespit ettik.

Domates ve salatalık pazarda ucuz

Özellikle, bir evin olmazsa olmazı olan domates markette 4.95 TL’den alıcıya ulaşırken, vatandaş pazardan domatesi 3.50 TL’den başlayan fiyatlarla alabiliyor.

Salatalık markette 4.95 TL, pazarda ise 4 TL’den alıcı bulurken; marketlerde, pazara göre daha ucuz olan marul 1.30 TL, patlıcan 7.90 TL, havuç 3.45 TL, greyfurt 2.70 TL ve limon 2.60 TL’den tüketiciye ulaşıyor.

Bu ürünlerin pazardaki fiyatları ise marul 1.50 TL, patlıcan 8.50 TL, havuç 4 TL, greyfurt 3 TL ve limon da 3 TL’den satılıyor.

Pazarda kilosu 17 TL’den satılan taze fasulye mevsimsel koşullar nedeniyle Mağusa’nın önde gelen marketlerinin raflarında yer almıyor.