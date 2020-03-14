Marketler, Benzin İstasyonları ve Eczane dışında hizmetler duracak!

Bakanlar Kurulu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kamu ve özelde çalışanların 27 Mart’a kadar izinli olacağını açıkladı, ayrıca, Mağusa Hastanesi’nin “Karantina Hastanesi” olması yönünde karar verdi.

Bakanlar Kurulu’nun toplantısı sonucu açıklanan kararda, kamuda itfaiye, polis, sivil savunma ve maliye dışındaki kamu gorevlileri 27 Mart’a kadar idari izinli kabul edilecek.

Özelde ise marketler, benzin istasyonları ve eczane gibi sektörler dışında hizmetler duracak.Bakanlar Kurulu “sokağa çıkılmaması” çağrısı yaptı, “Olağanüstü Hal” öncesi tedbirlerin alındığını açıkladı, ayrıca, “sokağa çıkma yasağı”nın da değerlendirileceği açıklandı.

BRT