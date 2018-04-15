‘MARKETLERE YENİLDİK’

Melin DOBRAN

Lefkoşa’nın tarihi belediye pazarı (Bandabulya) eski günlerini arıyor. Geçmiş yıllarda özellikle Cuma ve Cumartesi günleri müşteri akınına uğrayan bu pazarın esnafı son zamanlarda sinek avladığını söylüyor.

Sırf müşteri çekebilmek amacıyla sebze ve meyve fiyatlarını aşağılara çeken ve çok az bir karla çalışan Pazar esnafı “Beleşe versek bile kimse gelmiyor” diyor.

Vatandaşların tamamen marketlere yöneldiğini belirten esnaf, belediye ve hükümetin tarihi yerleri teşvik edici önlemler almasını istiyor.

Cumartesi günü Bandabulya’da Ayrelli 10 liraya, çilek 9, taze bakla 2 buçuk, taze fasulye 10, domates 3, mantar 10, salatalık 5, bezelye 4 ve çala badem 20 liradan satıldı. (Diyalog)