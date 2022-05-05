Marketten çeşitli ürün çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’deki bir süpermarketten 3 bin 283 TL değerinde çeşitli markalarda 29 adet ürün çalan kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan tarihinde saat 14.45 sıralarında, Gönyeli’deki bir süpermarkette müşteri olarak bulunan ve 3 bin 283 TL değerinde çeşitli markalarda 29 adet ürünü alıp, kasada ödeme yapmadan marketten çıkaran H.Ö. (E-52), dün tespit edilerek tutuklandı.

BRT