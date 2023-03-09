Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Karacabey açıkları olan sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

AFAD verilerine göre saat 08.28’de Marmara Denizi’nde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem, Bursa’nın Karacabey ilçesine 14,41 kilometre mesafede yüzeyinin 7 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken merkez üssünü Erdek açıkları olarak gösterdi.

Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.